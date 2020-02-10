Поділ "Укрнафти": Переговори з Коломойським не ведуться, але питання треба закривати — Коболєв

Переговори з олігархом Ігорем Колмойським про поділ "Укрнафти" велися, але наразі вони припинені.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Його позиція - давайте почнемо хоча б з врегулювання цієї проблеми (щодо спірного газу - ред.). Якщо ви як держава здатні на рішення, які ми погоджуємо і обговорюємо, то тоді про це, напевно, є сенс говорити. Сенс у тому, що він виявився в чомусь правий у своїх сумнівах.

Він виявився правий у тому, що врегулювання можуть заблокувати, що, власне кажучи, і сталося", - розповів Коболєв.

"Тому у відносинах з ним, які досить непрості, дуже важливо мати повноваження ці переговори вести. Адже нас формально поки держава не уповноважила.

По цим двом мільярдам у нас не було вибору, було остаточне рішення суду, і нам довелося шукати рішення, інакше наслідки, повторюся, були б набагато більш плачевними. Якщо нас уповноважать, мандат дадуть, то ми будемо вести переговори і з решти питань", - додав він.

За словами голови правління "Нафтогазу", питання "Укрнафти" "треба закривати, треба почистити старі проблеми і дати компанії працювати". Коболєв вважає, що компанію краще розділити "на те, на що вийде розділити".

"Принцип - справедливо розділити активи між акціонерами. Тоді питання корпоративного конфлікту просто закриється", - сказав він.

Нагадаємо:

У 2018 році Коболєв заявляв, що "Нафтогаз" вів переговори з міноритарними акціонерами "Укрнафти", пов'язаними з Коломойським, про розділення компанії на газовий та нафтовий блоки і їх подальший викуп.

За мировою угодою "Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" 15 мільярдів гривень за "спірний" газ, а також передплатить наперед за послуги "Укрнафти" до 14,6 мільярдів гривень — цими коштами (29,6 млрд грн) "Укрнафта" розрахується за податковий борг.

Суперечка навколо природного газу між "Укрнафтою" і "Нафтогазом" триває з 2005 року.

З того моменту видобувна компанія відмовлялася оформляти продаж газу "Нафтогазу", вважаючи ціну заниженою. Цей газ прямував "Нафтогазом" для потреб населення.

Всього з 2006 по 2010 р неоформленими залишилися 10,1 млрд кубометрів газу. "Нафтогаз" визнавав свій борг перед "Укрнафтою" в 3,75 млрд грн, тобто за цінами газу, що встановлюються тоді НКРЕ. Група "Приват" наполягає на вартості газу за поточними ринковими цінами.

Також Укрнафта із середини червня 2018 року до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 мільярда гривень.

Загальний борг ПАТ "Укрнафта" сягнув 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу країни.

Компанія називала погашення цього боргу пріоритетом номер один на 2019 рік.

"Нафтогазу" належить 50% +1 акція "Укрнафти". Компанії, що входять в сферу впливу групи "Приват" Ігоря Коломойського, володіють приблизно 42%.