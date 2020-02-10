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У "Нафтогазі" анонсували нові можливі позови до "Газпрому"

Понеділок, 10 лютого 2020, 11:57
 

"Нафтогаз" має низку потенційних проблем з "Газпромом", які буде вирішувати в міжнародних арбітражах, якщо не зможе врегулювати напряму. 

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко наводить найбільш нагальні потенційні проблеми у відносинах з Газпромом

  • Європейські компанії, які купують газ у Газпрому, не можуть перенести точки передачі газу за поточними контрактами на кордон Росія-Україна;
  • Незалежні від Газпрому газовидобувні компанії не можуть експортувати газ з РФ;
  • Незалежні від Газпрому компанії не можуть здійснювати транзит газу з Середньої Азії через територію РФ;
  • Нещодавно Нафтогазом були виявлені обставини щодо ролі Газпрому в операціях з борговими зобов’язаннями Росукренерго, через які Нафтогаз зазнав значні збитки.

За словами топ-менеджера "Нафтогазу" вирішення цих проблем дозволить:

  • отримати мільярдні доходи від транзиту, 
  • знизити ціну на газ на 25% без прямих поставок з боку Газпрому 
  • отримати мільярди доларів компенсації за втрати від операцій з борговими зобов’язаннями Росукренерго.

Нафтогаз розглядає подання скарг до антипономольних органів ЄС, та до деяких міжнародних арбітражів. Мова йде про:

  • скаргу в європейський антимонопольний орган (з перспективою судового процесу в Суді Європейського Союзу) щодо зловживання Газпромом своїм домінуючим становищем;
  • міжнародний арбітражу в м. Цюріх за новим транзитним контрактом;
  • міжнародний арбітраж у Стокгольмі за контрактом між Нафтогазом та Газпромом щодо переуступки боргових зобов’язань Росукренерго.

"Звісно, краще вирішувати всі проблемні питання без судових процесів. Тому ми плануємо спочатку ці питання спробувати обговорити з Газпромом", - пише Вітренко.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" готує чергове подання документів у рамках арбітражного процесу проти РФ щодо активів у Криму, приблизний розмір компенсації становить 8 мільярдів доларів.

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Газпром Нафтогаз газ

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