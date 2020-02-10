У "Нафтогазі" анонсували нові можливі позови до "Газпрому"
"Нафтогаз" має низку потенційних проблем з "Газпромом", які буде вирішувати в міжнародних арбітражах, якщо не зможе врегулювати напряму.
Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.
Вітренко наводить найбільш нагальні потенційні проблеми у відносинах з Газпромом
- Європейські компанії, які купують газ у Газпрому, не можуть перенести точки передачі газу за поточними контрактами на кордон Росія-Україна;
- Незалежні від Газпрому газовидобувні компанії не можуть експортувати газ з РФ;
- Незалежні від Газпрому компанії не можуть здійснювати транзит газу з Середньої Азії через територію РФ;
- Нещодавно Нафтогазом були виявлені обставини щодо ролі Газпрому в операціях з борговими зобов’язаннями Росукренерго, через які Нафтогаз зазнав значні збитки.
За словами топ-менеджера "Нафтогазу" вирішення цих проблем дозволить:
- отримати мільярдні доходи від транзиту,
- знизити ціну на газ на 25% без прямих поставок з боку Газпрому
- отримати мільярди доларів компенсації за втрати від операцій з борговими зобов’язаннями Росукренерго.
Нафтогаз розглядає подання скарг до антипономольних органів ЄС, та до деяких міжнародних арбітражів. Мова йде про:
- скаргу в європейський антимонопольний орган (з перспективою судового процесу в Суді Європейського Союзу) щодо зловживання Газпромом своїм домінуючим становищем;
- міжнародний арбітражу в м. Цюріх за новим транзитним контрактом;
- міжнародний арбітраж у Стокгольмі за контрактом між Нафтогазом та Газпромом щодо переуступки боргових зобов’язань Росукренерго.
"Звісно, краще вирішувати всі проблемні питання без судових процесів. Тому ми плануємо спочатку ці питання спробувати обговорити з Газпромом", - пише Вітренко.
Нагадуємо:
"Нафтогаз" готує чергове подання документів у рамках арбітражного процесу проти РФ щодо активів у Криму, приблизний розмір компенсації становить 8 мільярдів доларів.
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