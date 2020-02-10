У "Нафтогазі" анонсували нові можливі позови до "Газпрому"

"Нафтогаз" має низку потенційних проблем з "Газпромом", які буде вирішувати в міжнародних арбітражах, якщо не зможе врегулювати напряму.

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко наводить найбільш нагальні потенційні проблеми у відносинах з Газпромом

Європейські компанії, які купують газ у Газпрому, не можуть перенести точки передачі газу за поточними контрактами на кордон Росія-Україна;

Незалежні від Газпрому газовидобувні компанії не можуть експортувати газ з РФ;

Незалежні від Газпрому компанії не можуть здійснювати транзит газу з Середньої Азії через територію РФ;

Нещодавно Нафтогазом були виявлені обставини щодо ролі Газпрому в операціях з борговими зобов’язаннями Росукренерго, через які Нафтогаз зазнав значні збитки.

За словами топ-менеджера "Нафтогазу" вирішення цих проблем дозволить:

отримати мільярдні доходи від транзиту,

знизити ціну на газ на 25% без прямих поставок з боку Газпрому

отримати мільярди доларів компенсації за втрати від операцій з борговими зобов’язаннями Росукренерго.

Нафтогаз розглядає подання скарг до антипономольних органів ЄС, та до деяких міжнародних арбітражів. Мова йде про:

скаргу в європейський антимонопольний орган (з перспективою судового процесу в Суді Європейського Союзу) щодо зловживання Газпромом своїм домінуючим становищем;

міжнародний арбітражу в м. Цюріх за новим транзитним контрактом;

міжнародний арбітраж у Стокгольмі за контрактом між Нафтогазом та Газпромом щодо переуступки боргових зобов’язань Росукренерго.

"Звісно, краще вирішувати всі проблемні питання без судових процесів. Тому ми плануємо спочатку ці питання спробувати обговорити з Газпромом", - пише Вітренко.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" готує чергове подання документів у рамках арбітражного процесу проти РФ щодо активів у Криму, приблизний розмір компенсації становить 8 мільярдів доларів.