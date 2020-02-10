Вітренко розповів про суд щодо кримських активів "Нафтогазу" вартістю у $8 мільярдів

"Нафтогаз" готує чергове подання документів у рамках арбітражного процесу проти РФ щодо активів у Криму, приблизний розмір компенсації становить 8 мільярдів доларів.

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Цього тижня ми завершуємо підготовку до чергового подання документів у рамках арбітражного процесу проти Російської Федерації щодо активів у Криму. Цей арбітражний процес триває вже декілька років.

Зауважу, що в арбітражі щодо активів у Криму нам протистоїть держава Російська Федерація, а не Газпром, і тому цей арбітраж не підпадає під угоду про врегулювання з Газпромом, яку Нафтогаз уклав у грудні", - пише Вітренко.

Також Вітренко прокоментував лист прем’єр-міністра Олексій Гончарука до наглядової ради Нафтогазу, в якому прем’єр зазначив, що домовленості з Газпромом стали можливими "завдяки досягнутим політичним керівництвом держави домовленостей на міждержавному рівні".

"Якщо це означає віру в те, що такі домовленості мали визначальну роль, то було б добре, якби політичне керівництво держави просто зараз досягнуло домовленості на міждержавному рівні щодо сплати нам Росією компенсації за втрату активів у Криму (приблизно 8 млрд дол включно з відсотками).

Тоді ми б зекономили на витратах на юристів та на ненависні всім премії.

Ну а якщо для цього потрібно, як минулого разу, спочатку виграти арбітраж, потім апеляцію, заарештувати активи закордоном і впритул наблизитися до примусового стягнення, то потрібно всім усвідомити визначальну роль саме Нафтогазу у цьому процесі", - резюмує Вітренко.



Нагадуємо:

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.

У квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта".

ПАТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України.

50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова —близько 42% акцій.

Українські інвестори розпочали принаймні вісім інвестиційних арбітражів проти Росії на підставі угоди між урядами України та Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року ("Інвестиційна угода").

18 грудня 2019 року Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ "Укрнафта".

Питання повернення активів Нафтогазу, які залишилися на окупованій території Криму не згадуються в протоколі щодо транзиту газу, укладеному у грудні 2019-го.