Ціна біткоїну перевищила 10 тисяч доларів вперше з жовтня

Bloomberg

Найбільша криптовалюта Bitcoin у неділю перетнула відмітку в 10 тисяч доларів вперше після жовтня, згідно з цінами на Bitstamp.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання криптовалюти на 4,3% за минулий тиждень до близько 10 163 доларів за цінами Bloomberg, збільшило загальне подорожчання Bitcoin до майже 40% у цьому році.

Зростання Bitcoin відбувається на фоні зменшення економічних побоювань довколо коронавіруса..

Цілий рік криптовалюти мають тенденцію до зростання. Деякі аналітики та ентузіасти цифрових активів припускають, що вони криптовалюти виступлять стабільним капіталом на тлі постійних геополітичних проблем по всьому світу.

Частина експертів прогнозують Bitcoin подальше зростання в другому кварталі цього року в діапазоні від 10 тисяч до 11 тисяч доларів.

Майк МакГлоун, аналітик Bloomberg Intelligence, каже, що перспектива на 2020 рік для найбільшого цифрової валюти залишається сприятливою. "Подібно до золота, позитивні передумови повинні підвищити ціну Bitcoin", - написав він 5 лютого.

Нагадуємо, за перші два тижні 2020 року біткоїн подорожчав на 20%