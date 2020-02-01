Податкова співпрацюватиме з Visa для розвитку безготівкової економіки
Державна податкова служба підписала меморандум про співпрацю з Visa у сфері розвитку безготівкових платежів.
Про це повідомляє прес-служба ДПС у Facebook.
"Ми підписали меморандум із всесвітньовідомою компанією VISA. Це стратегічний технологічний партнер, який буде допомагати нам реформуватися, покращувати сервіс для наших клієнтів – громадян та бізнесу.
Разом ми будемо сприяти популяризації безготівкових розрахунків в державі. Передусім, щоб зменшити тіньовий та необлікований сектор економіки та підвищити рівень благополуччя українців", – заявив голова Податкової Сергій Верланов.
ДПС і Visa, зокрема, домовилися провести медіазаходи з підвищення фінансової та податкової грамотності українців, а також - інформувати громадян про переваги використання електронних платежів.
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Економічна правда
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