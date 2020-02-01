Після публікації звітності капіталізація Amazon перевищила 1 трильйон доларів
Після публікації фінансової звітності за 4 квартал 2019 року капіталізація компанії Amazon перевищила 1 трильйон доларів за підсумками торгів 31 січня.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що акції Amazon зросли на 9,9% - це найбільший одноденний приріст з жовтня 2017 року. Акції зросли на тлі публікації успішної фінансової звітності компанії, яка перевершила прогнози експертів.
У звітності йдеться, що чистий прибуток Amazon за останні три місяці 2019 року зріс до 3,3 млрд доларів при виторзі в 87,4 млрд доларів.
Нагадаємо:
Через різкий ріст акцій Amazon на постмаркеті засновник компанії Джефф Безос збільшив свої статки на 13 мільярдів доларів за 15 хвилин.
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