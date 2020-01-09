Приватбанк оскаржує рішення суду про стягнення 22 мільйонів на користь заводу Коломойського

Приватбанк подав апеляцію на рішення суду про стягнення з банку 21,85 мільйонів гривень боргу за кредитом рефінасування.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу банку.

Як повідомлялось, до націоналізації Приватбанку Нікопольський феросплавний завод виступив поручителем за кредитом рефінансування, який Нацбанк видав Приватбанку.

У якості застави завод передав НБУ вагони та тепловози вартістю 40 млн грн. Після націоналізації НБУ хотів повернути борг за кредитом рефінансування, тому звернувся до поручителя і вже готовий був продати заставлене майно.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського проти Приватбанку та стягнув з банку 21,85 млн гривень боргу за кредитом рефінансування.