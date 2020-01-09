У МВФ розповіли, чому зміцнилась гривня

У МВФ пояснюють зміцнення гривні переказами коштів від українців на заробітках, рекордними врожаями та підвищенням попиту на національні облігації.

Про це повідомив представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю "Еспресо".

"Важко визначити головний фактор, який до цього призвів. Так, має місце продовження достатньо суттєвого припливу коштів від українців, які перебувають на заробітках за кордоном. Ціни на традиційні товари українського експорту високі, водночас, як ціни українського імпорту, — на той же газ, — зменшились", — повідомив Люнгман.

Він зазначив, що останні 2 роки українські аграрії збирають рекордний за обсягами врожай зернових, надходження від експорту якого збільшують пропозицію валюти в країні, зменшуючи її курс.

"І так, уряд запропонував привабливі ставки на національні облігації, що підвищило попит на ці папери", — додав представник МВФ в Україні.

Він зазначив, що зміцнення гривні позитивно впливає на споживачів, для яких дешевшають імпортні товари. Разом з цим, від цього явища страждають експортери, для яких падає виручка.

Нагадуємо:



Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.