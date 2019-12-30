Компанія Маска починає продаж китайських електрокарів Tesla
Понеділок, 30 грудня 2019, 15:22
Компанія Ілона Маска розпочинає продаж своїх електрокарів Model 3, які виготовили на заводі у китайському Шанхаї.
Джерело: китайський відділ компанії у Twitter.
Дослівно: "Сьогодні Tesla доставить першу модель китайського виробництва на заводі Gigafactory 3 у Шанхаї".
Деталі: Першими 15 клієнтами, які отримають цю модель, – є співробітники компанії Tesla.
Українська правда
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