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Компанія Маска починає продаж китайських електрокарів Tesla

Понеділок, 30 грудня 2019, 15:22

Компанія Ілона Маска розпочинає продаж своїх електрокарів Model 3, які  виготовили на заводі у китайському Шанхаї.

Джерело: китайський відділ компанії у Twitter.

Дослівно: "Сьогодні Tesla доставить першу модель китайського виробництва на заводі Gigafactory 3 у Шанхаї".

 

Деталі: Першими 15 клієнтами, які отримають цю модель, – є співробітники компанії Tesla.

 

Українська правда

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