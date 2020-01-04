Україна минулого року збільшила транзит російського газу

Україна в 2019 році збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубів) порівняно з 2018 роком - до 89 млрд 585,9 млн куб. м.

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

Згідно з розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема транзит газу через країну до Європи за минулий рік становив 86,696 млрд куб. м (+3,4% до 2018-го), до Молдови - 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).

За підсумками грудня-2019 транзит газу зріс на 6,3% (на 479,8 млн куб. м) порівняно з аналогічним місяцем 2018 року - до 8,092 млрд куб. м.

Зокрема, транзит газу через Україну до Європи становив 7 млрд 735,9 млн куб. м (+7%), Молдови - 356,1 млн куб. м (-7,2%).

Як повідомлялося, Україна у 2018 році скоротила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) порівняно з 2017 роком - до 86 млрд 779,2 млн куб. м.

Зокрема, транзит газу через країну до Європи за рік становив 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% до 2017 року), Молдови - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

"Укртрансгаз", 100% якого належать НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.