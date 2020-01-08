УЗ: "Інтерсіті" між Києвом і Кривим Рогом курсуватиме кожного дня

Укрзалізниця збільшує періодичність курсування швидкісного поїзда Інтерсіті № 740 Київ - Кривий Ріг, з 23 січня поїзд курсуватиме щоденно замість через день.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Швидкісний поїзд Інтерсіті № 740 відправляється з Києва о 17:22 та прибуває до Кривого Рогу о 23:09. У зворотному напрямку з Кривого Рогу поїзд вирушає 06:15 та прибуває до Києва о 11:53.

Ці зміни дозволять значно покращити сполучення потужного промислового центру зі столицею. Більше того, поїзд забезпечуватиме зручну пересадку в Києві на внутрішні та міжнародні маршрути", - йдеться у повідомленні.

З розкладом можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, квитки придбати в залізничних касах або онлайн.

Нагадаємо:

Для забезпечення перевезення пасажирів під час зимових свят Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ Київ - Львів - Київ.

Економічна правда