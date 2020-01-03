УЗ на зимові свята призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ до Львова
Для забезпечення перевезення пасажирів під час зимових свят Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ Київ - Львів - Київ.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що поїзд відправлятиметься зі Львова 11 та 12 січня, з Києва - 12 та 13 січня.
"Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 відправиться з Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 05:47 із зупинкою на станції Коростень (01:47-01:48).
У зворотному напрямку зі Львова поїзд № 756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50. На шляху прямування він зупиниться на станції Коростень о 03:56-03:57", - йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці нагадали, що додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 Київ - Львів - Київ також курсуватиме з Києва 4, 5 та 8 січня, зі Львова - 4, 7 січня.
Нагадаємо:
Для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж минулого року.
Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua