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УЗ на зимові свята призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ до Львова

П'ятниця, 3 січня 2020, 16:17
 

Для забезпечення перевезення пасажирів під час зимових свят Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ Київ - Львів - Київ.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що поїзд відправлятиметься зі Львова 11 та 12 січня, з Києва - 12 та 13 січня.

"Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 відправиться з Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 05:47 із зупинкою на станції Коростень (01:47-01:48).

У зворотному напрямку зі Львова поїзд № 756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50. На шляху прямування він зупиниться на станції Коростень о 03:56-03:57", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці нагадали, що додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 Київ - Львів - Київ також курсуватиме з Києва 4, 5 та 8 січня, зі Львова - 4, 7 січня.

Нагадаємо:

Для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж минулого року.

Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами.

Економічна правда

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Укрзалізниця Інтерсіті

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