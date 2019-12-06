Міжнародні резерви України за місяць зросли на 500 мільйонів доларів

Станом на 1 грудня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21,9 мільярдів доларів (в еквіваленті) - у листопаді вони зросли на 2,5%.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що збільшення обсягу міжнародних резервів зумовлене насамперед збереженням сприятливої стиуації на валютному ринку.

"Попри суттєве уповільнення припливу іноземного капіталу в державні облігації, порівняно з попередніми місяцями, пропозиція валюти на ринку залишалася значно більшою, ніж попит, за рахунок суттєвих продажів валюти експортерами.

Це дало змогу Національному банку поповнити міжнародні резерви на 897,8 млн дол США (чиста купівля)", - йдеться у повідомленні.

У НБУ повідомили, що на обслуговування та пгашення держборгу в іноземній валюті спрямували 644,7 млн доларів (в еквіваленті). Ці витрати частково покрили новими валютними запозиченнями уряду.

Через зміну курсу валют резерви зменшилися на 29,6 мільйона доларів.

"Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - підкреслили у Нацбанку.

Економічна правда