Kyiv Boryspil Express: поїзд зробив вимушену зупинку
Поїзд, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Пасажирський - Аеропорт Бориспіль, 7 січня близько 13:30 зробив вимушену зупинку поблизу станції Деміївська (м. Київ).
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Зазначається, що пасажирів пересадили в інший рухомий склад та доправили до аеропорту.
"Залізничники ведуть комунікацію з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу. В Укрзалізниці буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу-виробнику", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Дизель-поїзд, виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі, у грудні 2019 року запустили на маршруті з київського вокзалу до аеропорту "Бориспіль".
Економічна правда
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