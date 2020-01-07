Kyiv Boryspil Express: поїзд зробив вимушену зупинку

Поїзд, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Пасажирський - Аеропорт Бориспіль, 7 січня близько 13:30 зробив вимушену зупинку поблизу станції Деміївська (м. Київ).

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Зазначається, що пасажирів пересадили в інший рухомий склад та доправили до аеропорту.

"Залізничники ведуть комунікацію з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу. В Укрзалізниці буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу-виробнику", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Дизель-поїзд, виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі, у грудні 2019 року запустили на маршруті з київського вокзалу до аеропорту "Бориспіль".

Економічна правда