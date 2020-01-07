Астрономи виявили найбільш віддалену групу ранніх галактик

Міжнародна команда астрономів, яка частково фінансується NASA, виявила найбільш віддалену групу ранніх галактик: тріо галактик датується часом, коли Всесвіту було 680 мільйонів років, або менше ніж 5% від його теперішнього віку в 13,8 мільярдів років.

Про це повідомляє NASA.

Зазначається, що група галактик отримала назву EGS77.

"Молодий Всесвіт був наповнений атомами водню, які настільки послаблюють ультрафіолетове світло, що блокують видимість ранніх галактик.

EGS77 - перша галактична група, яку ми "піймали" через розсіювання цього космічного туману", - заявили астрономи.

У NASA пояснили, що науці відомі більш віддалені окремі галактики, але EGS77 - найбільш віддалена на сьогодні група галактик з конкретними довжинами хвиль ультрафіолетового світла, виявленими шляхом реонізації.

"У своїй першій фазі Всесвіт був плазмою частинок, які світилися: електронів, протонів, атомних ядер та світла. Атоми ще не існували. Всесвіт перебував в іонізованому стані, подібному до газу всередині неонової лампи або флуоресцентної трубки. Після розширення і охолодження Всесвіту протягом приблизно 380 тисяч років електрони і протони об'єдналися в перші атоми - більше 90% з них становив водень.

Сотні мільйонів років потому цей газ утворив перші зірки та галактики. Але сама присутність цього рясного газу створює проблеми для виявлення галактик у ранньому Всесвіті: його атоми легко поглинають і швидко випромінюють далеке ультрафіолетове світло, відоме як альфа-випромінювання Lyman, яке має довжину хвилі 121,6 нанометрів", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда