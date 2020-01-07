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Космічний телескоп виявив першу планету розміром із Землю в зоні населеності

Вівторок, 7 січня 2020, 12:10
 

Космічний телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) виявив нову планету в зоні населеності - вона таких же розмірів як Земля, планета обертається навколо зірки, і на ній потенційно може бути життя.

Про це повідомляє NASA.

Зазначається, що планета отримала назву TOI 700 d.

"TOI 700 d обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700, від нього отримує 86% енергії, яку Сонце дає Землі", - йдеться у повідомленні.

Вчені заявили, що за 11 місяців спостережень на зірці не виявили спалахів, що підвищує шанси TOI 700 d бути придатною для життя.

Крім TOI 700 d, в системі TOI 700 ще дві планети, найближча до зірки - кам'яна планета, яка має період 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, її період обертання - 16 днів.

Економічна правда

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