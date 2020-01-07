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Українці четвертий рік поспіль продають валюти більше, ніж купують

Вівторок, 7 січня 2020, 14:28
 

Громадяни України четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили - у 2019 році позитивна різниця між продажем (14,95 млрд доларів) і купівлею (14,77 млрд доларів) становила 177 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку зазначили, що обсяг готівкого ринку зріс на понад 40%.

 

Нагадаємо:

Національний банк України в 2019 році придбав на міжбанківському валютному ринку 8,46 млрд доларів і продав 0,53 млрд доларів, таким чином поповнивши валютні резерви за рахунок цього джерела на 7,93 млрд доларів.

Економічна правда

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