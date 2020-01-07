Рожкова: Наше завдання на 2020 рік – гривневі іпотеки під 14-15%

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що 2020 рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування.

Про це вона сказала в інтерв'ю UATV.

"2020 рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування. Сьогодні гривнева ціна ресурсів у банках 8-9%, тобто вже можна говорити про іпотеку 14-15% в гривні. І це наше завдання на рік, тому що це дасть поштовх подальшому розвитку економіки", - зазначила Рожкова.

За її словами, зараз в Україні спостерігається макрофінансова стабільність.

"Наша облікова ставка або ключова ставка знижуватиметься і далі. Ми в грудні її знизили швидше, ніж очікували, і будемо продовжувати зменшувати.

Що це означає для економіки? Банки вже відреагували зниженням ставок по депозитах. Що буде далі? Знижуватиметься ціна ресурсів, і внаслідок цього економіка почне кредитувати", - додала вона.

Перший заступник голови НБУ розповіла, що в банківській системі за 11 місяців 2019 року було майже 60 млрд грн прибутку.

"Процес реструктуризації поганих боргів йде, а в результаті того, що у нас зміцнилася національна валюта, навантаження на ті підприємства зменшується. Це означає, що є шанс відновити своє виробництво, і далі розвиватися", - сказала Рожкова.

Нагадаємо:

Раніше в під час зустрічі із провідними іноземними банками, які працюють в Україні, Гончарук також заявляв, що у 2020 році ставки за іпотечними кредитами знизяться до 12-13% річних.

Наразі номінальні річні ставки за іпотечними кредитами в українських банках складають близько 20% річних (без врахування комісій та інших додаткових платежів).

Ставки за кредитами пов'язані з рівнем облікової ставки, яку встановлює Нацбанк. Наразі облікова ставка становить 17%, проте у НБУ прогнозують її зниження до 8% до кінця 2022 року.

Економічна правда