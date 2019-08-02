У Зеленського обіцяють у 2020 році знизити ставки за іпотечними кредитами до 12-13% річних

Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що у 2020 році ставки за іпотечними кредитами знизяться до 12-13% річних.

Про це він повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з провідними іноземними банками, які працюють в Україні.

"Іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю!

Мав сьогодні дуже відверту і хорошу розмову з керівниками іноземних банків в Україні. Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці. Країна змінюється", - написав він.

Наразі номінальні річні ставки за іпотечними кредитами в українських банках складають близько 20% річних (без врахування комісій та інших додаткових платежів).

Ставки за кредитами пов'язані з рівнем облікової ставки, яку встановлює Нацбанк. Наразі облікова ставка складає 17%, проте у НБУ прогнозують її зниження до 8% до кінця 2022 року.

Економічна правда