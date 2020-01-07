Підприємцям ввели в дію IBAN-рахунки для сплати податків

З 1 січня 2020 року Державна казначейська служба ввела в дію нові рахунки IBAN для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів.

Про це повідомляє FinClub.

Окрім цього змінені рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та депозитні рахунки митних органів.

Зміна рахунків враховує перехід на міжнародний номер банківського рахунка IBAN, який налічує 29 знаків, відповідно до вимог постанови НБУ від 28.12.2018 №162 "Про запровадження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні".

В Держказначействі звертають увагу, що рахунки, які були відкриті за Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119, з 1 січня 2020 року закриті.

Відповідно кошти, які сплачуються платниками на такі рахунки, казначейство не зараховує, а повертає платникам як нез’ясовані надходження.

Реквізити нових рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів розміщенні на вебпорталі казначейства та на вебсторінках головних управлінь казначейства в областях та Києві.

Повний перелік нових рахунків.

Реквізити рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунків для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування необхідно отримати у відповідних органів Державної податкової служби, реквізити депозитних рахунків митних органів – у відповідних органів Державної митної служби.

Нагадуємо:

1 листопада НБУ повідомив, що усі банки України повністю перейшли на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку (IBAN).