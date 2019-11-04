Всі розділи
Укр / Рус

McDonald's звільнив гендиректора через роман з підлеглою

Понеділок, 4 листопада 2019, 11:43

Корпорація McDonald's звільнила генерального директора Стіва Істербрука за порушення корпоративних правил, які забороняють романи з підлеглими.

Про це повідомляє Reuters.

Рада директорів McDonald's заявила, що поведінка Істербрука порушує політику компанії.

"Це була помилка. Враховуючи цінності компанії, я погоджуюся з правлінням, що мені пора рухатися далі", - визнав Істербрук.

Замість нього на посаду гендиректора призначили Кріса Кемпчінскі, який очолював американський підрозділ McDonald's.

Істербрука призначили гендиректором корпорації у 2015 році. За цей час загальна капіталізація компанії зросла трохи менше, ніж в два рази. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

McDonald's

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чому долар не коштує десять гривень, як показує індекс бігмака 8 серпня 2019, 09:20
Сотні співробітників McDonald's у США провели страйк 25 травня 2019, 17:50
Правда про Glovo: коли окупиться, який середній чек, що заробляють кур'єри і ресторани 15 травня 2019, 07:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!