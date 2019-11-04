McDonald's звільнив гендиректора через роман з підлеглою
Корпорація McDonald's звільнила генерального директора Стіва Істербрука за порушення корпоративних правил, які забороняють романи з підлеглими.
Про це повідомляє Reuters.
Рада директорів McDonald's заявила, що поведінка Істербрука порушує політику компанії.
"Це була помилка. Враховуючи цінності компанії, я погоджуюся з правлінням, що мені пора рухатися далі", - визнав Істербрук.
Замість нього на посаду гендиректора призначили Кріса Кемпчінскі, який очолював американський підрозділ McDonald's.
Істербрука призначили гендиректором корпорації у 2015 році. За цей час загальна капіталізація компанії зросла трохи менше, ніж в два рази.
Економічна правда
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