McDonald's звільнив гендиректора через роман з підлеглою

Корпорація McDonald's звільнила генерального директора Стіва Істербрука за порушення корпоративних правил, які забороняють романи з підлеглими.

Про це повідомляє Reuters.

Рада директорів McDonald's заявила, що поведінка Істербрука порушує політику компанії.

"Це була помилка. Враховуючи цінності компанії, я погоджуюся з правлінням, що мені пора рухатися далі", - визнав Істербрук.

Замість нього на посаду гендиректора призначили Кріса Кемпчінскі, який очолював американський підрозділ McDonald's.

Істербрука призначили гендиректором корпорації у 2015 році. За цей час загальна капіталізація компанії зросла трохи менше, ніж в два рази.

Економічна правда