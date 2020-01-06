Росія відновила подачу нафти в Білорусь

Заступник голови концерну "Білнафтохім" Володимир Сизов заявив, що прокачування російської нафти на білоруські НПЗ відновлено.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Сьогодні о 17:05 вже включені насосні агрегати і починає здійснюватися поставка нафти в напрямку ВАТ "Нафтан". По мірі оформлення маршрутних доручень обсяг буде додаватися і будуть поставки в тому числі для Мозирського НПЗ", - сказав Сизов 4 січня.

Щодо умов поставки нафти з РФ заступник голови "Білнафтохіму" зазначив, що вони визначаються в результаті переговорного процесу.

Напередодні концерн заявив про оформлення документів на першу партію російської нафти, що закуповується за ціною без премії постачальника.

У компанії "Транснефть" повідомили РИА Новости, що отримали заявку на прокачування 133 тисяч тонн нафти в Білорусь. "Білнафтохім" зазначив, що нова партія нафти і старі запаси сировини дозволять забезпечити роботу обох білоруських нафтопереробних заводів у січні 2020 року.

У понеділок, 6 січня, прес-служба концерну "Білнафтохім" у коментарі "Интерфаксу" заявила, що поставку нафти на білоруський НПЗ "Нафтан" відновлено, на підприємство з вечора 4 січня надійшло 26,5 тисяч тонн сировини.

"Нафта з Росії надходить на ВАТ "Нафтан", після відновлення поставок з 17 години 4 січня на підприємство надійшло 26,5 тисяч тонн нафтової сировини. НПЗ зберігає мінімальне завантаження", - сказав представник прес-служби.

Водночас поставки нафтової сировини на другий білоруський НПЗ - в Мозирі (Гомельська область) - поки не розпочали, зазначив представник концерну.

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Нагадаємо:

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

Як повідомляли ЗМІ, Путін і Лукашенко погодили ряд документів, зміст яких не розголошується. Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.