"Газпром" минулого року знизив експорт газу

"Газпром" експортував в далеке зарубіжжя в 2019 році 199,2 мільярда кубометрів газу, що на 1,3% менше, ніж в 2018 році.

Про це заявив голова правління компанії Олексій Міллер, передає Рейтер.

У 2018 році "Газпром" експортував до Європи і Туреччини рекордні 201 мільярдів кубометрів газу, в 2017 році - 194,4 мільярда кубометрів газу.

Експорт газу в країни ближнього зарубіжжя становив 37,7 мільярда кубометрів, що на 2,2% більше, ніж в 2018 році.

З початку поставок газу в Китай в грудні "Газпром" поставив в країну 328 мільйона кубометрів газу, сказав журналістам Міллер.

Видобуток газу в 2019 році становив 500,3 мільярда кубометрів газу, що на 0,5% вище за рівень 2018 року.

Нагадаємо:

Україна в 2019 році збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубів) порівняно з 2018 роком - до 89 млрд 585,9 млн куб. м.