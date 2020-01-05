Україна в повному обсязі отримала оплату за транзит російського газу

Незважаючи на зниження обсягів прокачування російського газу через Україну Оператор ГТС в повному обсязі отримав оплату за свої послуги від "Газпрому".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Оператора ГТС Сергій Макогон.

"Не дивлячись на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн кубометрів на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн кубометрів на добу", - написав Макогон.

"Гроші вже на рахунках Оператора ГТС України, так як послуги надаються за принципом передоплати", - додав він.

Нагадаємо:

3 січня Оператор ГТС повідомив, що починаючи з 7:00 1 січня, всі заявки "Газпрому" виконуються в повному обсязі - газ з РФ до країн ЄС і Молдови транспортується в режимі 35-45 млн кубометрів на добу.

"Разом з тим нам повністю оплачуються добові потужності на відповідних вхідних та вихідних точках із розрахунку заброньованого на 2020 рік обсягу 65 млрд кубів", - заявили в прес-службі.

Україна в 2019 році збільшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 3,2% (на 2,806 млрд кубів) порівняно з 2018 роком - до 89 млрд 585,9 млн куб. м.

Економічна правда