НБУ продав на міжбанку валюту, щоб уповільнити падіння гривні

Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку протягом 27-31 січня склали 143,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на дані центробанку.

При цьому всі 143,5 млн Нацбанк продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

На вчорашній прес-конференції, в НБУ повідомили, що вони продавали валюту у середу і четвер, у той же час на цьому тижні НБУ не купував валюту.

Таким чином, з початку 2020 року купівля валюти Нацбанком склала 348 млн дол, а продаж 250 млн дол. Чисте сальдо купівлі валюти Нацбанком склало 98 млн дол.

Нагадуємо:

З кінця грудня курс гривні до долара змінився з 23,25 грн до майже 25 грн за долар.

31 січня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на рівні 24,91 гривні за долар.

"Останніми днями була тенденція щодо девальвації гривні, були різні причини.

На початку року імпорт переважає над експортом. Крім того ми бачили активність компаній, щодо виводу дивідендів.

Доречі населення використало девальвацію гривні, як можливість продати іноземну валюту майже на 100 мільйонів доларів з початку місяця", - прокоментував зміну курса заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.