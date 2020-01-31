"Нафтогаз" перерахував збитки, яких зазнав через недобір газу ОСББ, зменшивши їх у 12 разів

НАК "Нафтогаз України" розіслав ОСББ та іншим тепловиробникам, яким раніше виставив акти-претензії за недобір газу, листи-уточнення про перерахунок власних збитків, що підлягають компенсації. Після перерахунку їх розмір зменшився у 12 разів.

Цю інформацію Економічній правді підтвердили у прес-службі компанії.

Причиною перерахунку стали роз’яснення НКРЕКП щодо норми Правил постачання природного газу, де говориться про застосування подвійної облікової ставки НБУ при розрахунку сум збитків за недобір замовленого газу.

Нацкомісія роз’яснила, що облікова ставка НБУ має братися не річна, а лише за розрахунковий період, тобто у випадку з претензіями "Нафтогазу", за місяць.

Оскільки початково НАК порахував розмір власних збитків, беручи повну облікову ставку НБУ за рік, то після перерахунку їх розмір зменшився у 12 разів.

Нагадаємо:

З травня 2019 року НАК "Нафтогаз України" почав виставляти акти-претензії ОСББ та іншим тепловиробникам за недобір замовленого газу.

Причиною стали зміни на ринку газу, що актуалізували відповідну норму законодавства з березня 2019 року.

Потрібно зазначити, що у договорах "Нафтогазу" з ОСББ та у відповідних актах-претензіях за недобір газу, мова йде не про штрафи, а саме про компенсацію збитків, які виникли через це у "Нафтогазу".

Більшість ОСББ відмовлялися оплачувати акти-претензії "Нафтогазу" саме через недоведеність фактичних збитків НАКу.

У червні ОСББ та "Нафтогаз" звернулись до регулятора з проханням вирішити конфлікт шляхом зміни регуляторної бази.

1 серпня НКРЕКП оприлюднила для громадського обговорення, а 7 жовтня прийняла постанову, якою доповнила категорію споживачів, до яких постачальник газу не може звернутися з претензією про компенсацію збитків, якщо фактичне споживання відхилялося від замовленого обсягу.

У кінці жовтня "Нафтогаз", посилаючись на постанову НКРЕКП, розіслав ОСББ та іншим тепловиробникам додаткові угоди про незастосування фінансових санкцій за невідповідність заявленого та фактичного обсягу споживання газу.

Постанова НКРЕКП не вирішує питання вже виставлених актів-претензій, які, на думку "Нафтогазу", мають бути оплачені.

Роман Скляров, ЕП