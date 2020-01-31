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Світовий банк готовий підтримати Україну у реструктуризації вугільної промисловості

П'ятниця, 31 січня 2020, 15:36
 

Світовий банк за сприяння Європейської комісії  готовий надати Україні підтримку в пом'якшенні соціальних і екологічних наслідків на шляху реструктуризації вугільної промисловості та переходу до зеленої економіки.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Світові тенденції скорочення вуглевидобутку потребують комплексних і орієнтованих на громади та конкретних людей програм щодо переорієнтації регіонів вуглевидобутку та суміжних виробництв на інші види економічної діяльності", - зазначено в повідомленні Мінекоенерго.

У відомстві також додали, що, за словами представників СБ і ЄК, платформа Єврокомісії "Трансформація вугільних регіонів" може стати для України на перехідному етапі інструментом для реалізації проектів, що зменшують залежність від вугільної промисловості.

Нагадуємо:

У 2050 році Україна може повністю відмовитися від вугільної енергетики, а частка відновлюваних джерел енергії складе 70%.

Уряд Німеччини заплатить компенсацію в розмірі близько 40 мільярдів євро регіонам та компаніям в рамках планів припинити використання бурого вугілля в електростанціях до 2038 року.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в 2019 році в рамках 51 проєкту в державному і приватному секторах України інвестував 1,1 мільярд євро, більше половини від цих коштів були спрямовані на проекти з еко-складової.

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Мінекології

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