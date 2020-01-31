Бізнес-спільнота вітає ліквідацію "морських інспекцій" та сподівається на зниження тиску
Європейська Бізнес Асоціація вітає рішення Кабінету міністрів щодо ліквідації двох Державних екологічних інспекцій – Кримсько-Чорноморської та Азовської.
Про це повідомляє прес-служба ЄБА.
"Замість поліпшення екологічної ситуації в Азовському та Чорному морях, за участі цих інспекцій мало не щотижня виникали скандали через неправомірні затримки суден у портах з корупційною метою, що окрім штучно-створених перепонів у веденні прозорого бізнесу сприяло і загальному погіршенню іміджу України на міжнародній арені.
Так само, неправомірні перевірки у портах продовжувалися, незважаючи навіть на прийняття у березні 2019 року постанови КМУ "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" №367 та на мораторій президента на екологічні перевірки у портах", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що відтепер функція контролю в Чорному та Азовському морях буде передана до обласних інспекцій Донецької, Одеської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.
З цього часу, кожне затримання судна має бути санкціоновано керівником ДЕІ, а Мінекоенерго буде здійснювати моніторинг цієї діяльності.
"Бізнес-спільнота вдячна за довгоочікуване реформування відомства та сподівається, що на цей раз зниження необґрунтованого тиску буде і на практиці", - резюмує спільнота підприємців.
Нагадуємо:
29 січня Кабінет міністрів ліквідував Кримсько-Чорноморську та Азовську "морські" інспекції.
"У Держекоінспекції існували 2 окремі "морські" інспекції — Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах.
На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників.
Фактично ці органи повністю себе дискредитували — і сьогодні ухвалено рішення про їхню ліквідацію", - написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
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