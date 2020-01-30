Криклій: Менеджменту УЗ все одно, що з пасажирськими перевезеннями

Укрзалізниця у межах наявної структури не зацікавлена у розвитку пасажирських перевезень і підтримує їх на мінімально життєздатному рівні.

Про це в інтерв'ю журналу НВ заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Коли у менеджмента показник винагороди прив’язаний до фінансових результатів, то їм цікаво розвивати те, що прибутково. А це - вантажні перевезення. І їм абсолютно все одно, давайте говорити відверто, що відбувається в пасажирських.

А повинен бути конкретний менеджмент, який виключно цим стане займатися", - підкреслив Криклій, пояснюючи, чому Укрзалізницю необхідно розділити на три компанії.

За його словами, створять окремий підрозділ, який відповідатиме виключно за вантажоперевезення.

"І окремий - за пасажирські перевезення. Третій підрозділ залізниці, інфраструктурний, об'єднає станції, залізничні колії і т.д.", - пояснив міністр.

"Зараз у нас існує крос-субсидування між підрозділами. Тобто вантажні перевезення заробляють, а пасажирські - ні. І ось перші субсидують других на суму 12−14 млрд грн на рік. Це непрозорий процес.

У рамках нової структури буде більше прозорості: вантажний підрозділ буде віддавати прибуток у вигляді дивідендів до бюджету, а пасажирський, відповідно, вже отримувати субсидування від держави", - зазначив Криклій.

Нагадаємо:

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував створення на базі УЗ трьох незалежних операторів, і не виключив можливість очолювання одного з таких операторів нинішнім керівником "Укрпошти" Ігорем Смілянським.