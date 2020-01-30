Справа Приватбанку: суд визнав ще одну компанію пов'язаною особою

Третій апеляційний суд визнав ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" пов'язаною з Приватбанком особою напередодні його націоналізації.

Про це повідомляє прес-служба НБУ з посиланням на рішення суду від 29 січня.

Зазначається, що суд відмовив ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" у задоволенні позову, в якому компанія просила визнати протиправним та скасувати рішення НБУ про визначення її пов’язаною з Приватбанком особою напередодні його націоналізації.

"13 грудня 2016 року Комісія НБУ з питань визначення пов’язаних із банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами рішенням № 105 визначила ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" пов’язаною особою. Не погодившись із зазначеним рішенням ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" оскаржило його у Дніпропетровському окружному адміністративному суді. 28 жовтня 2019 року суд повністю задовольнив позов компанії.

Натомість судом апеляційної інстанції зазначене рішення суду першої інстанції було скасоване, задоволено апеляційну скаргу Національного банку, а у задоволенні позову ПрАТ "Гарант Метиз Інвест" відмовлено повністю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

10 грудня 2019 року Окружний адмінсуд Києва 10 грудня визнав ТОВ "Самтек-Сервіс" пов'язаною з Приватбанком особою напередодні націоналізації.

Економічна правда