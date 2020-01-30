"Укравтодор" побудує нові розв’язки під Києвом

"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво транспортних розв’язок на автомобільних дорогах Київ – Одеса біля Чабанів і Боярки та Київ – Чоп біля Стоянки.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства.

Виконання зазначених робіт передбачено за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Укравтодор запрошує підрядників подати тендерні пропозиції на виконання робіт, що фінансуватимуться з коштів кредиту, за такими лотами: Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 1, км 15+390; Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 2, км 21+847; Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M06 Київ –Чоп: Лот 3, км 21+767", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що процедура закупівлі відбуватиметься відповідно до принципів і правил закупівлі товарів, робіт і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Будівництво вказаних транспортних розв’язок забезпечить розвантаження транспортних вузлів на зазначених міжнародних автомобільних дорогах, а також поліпшить безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до міста Києва, що, в цілому, позитивно вплине на розвиток дорожньої інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

"У 2018 році Укравтодор вже оголошував закупівлю робіт на будівництво розв’язок на М-05 та М-06. Тендер був скасований через відсутність рішення Київради щодо відведення земельних ділянок під розв’язки в Білогородці та Чайках. Саме через це ми зараз оголосили тендер не на 5 розв’язок, а на 3", – написав очільник "Укравтодору" Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

"Нещодавно перехрестя на М-05 в с.Чабани знову привернуло увагу ЗМІ та громадськості – саме там сталася жахлива аварія родини Уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби. Ліві повороти та подібні перехрестя мають бути відсутні на дорогах з такою інтенсивністю руху", – додав він.

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Економічна правда