Гривня продовжує дешевшати – наближається до 25 за долар
Четвер, 30 січня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 30 січня на рівні 24,85 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,33 (на 29 січня – 27,20 гривні).
Нагадуємо:
29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 – 24,77 гривні за долар.
29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,88 – 24,91 гривні за долар.
Економічна правда
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