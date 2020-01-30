Гривня продовжує дешевшати – наближається до 25 за долар

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 30 січня на рівні 24,85 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,33 (на 29 січня – 27,20 гривні).

Нагадуємо:

29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 – 24,77 гривні за долар.

29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,88 – 24,91 гривні за долар.

Економічна правда