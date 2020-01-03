У Мінекономіки розповіли про зарплати Милованова і його заступників

У листопаді 2019 року зарплата міністра економіки Тимофія Милованова з урахуванням премій у розмірі 381,7% від посадового окладу становила 64,3 тисячі гривень (після сплати податків).

Про це повідомили у Мінекономіки у відповідь на запит НВ.

Зазначається, що у вересні Милованову нарахували премії у розмірі 345% від посадового окладу, у жовтні - 587,5%, у листопаді - 381,7%, у грудні - 373,75%.

Зарплата Милованова у вересні-листопаді становила 91,1 тисяч гривень (після сплати податків).

Дані за листопад свідчать, що усі заступники міністра отримали більше, ніж він. Зокрема, зарплата заступника міністра - торгового представника України Тараса Качки становила 157,3 тисяч гривень.

НВ Нагадаємо:

Раніше міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що його зарплата у міністерстві "неприйнятно маленька", а топ-керівник у Мінекономіки має отримувати від 5 до 10 тисяч доларів.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Милованову за листопад було запропоновано нарахувати премію в розмірі 1630% або 236 тисяч гривень. Видання також опублікувало начебто документ про погодження такого розміру премії.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов опублікував дані про нарахування йому заробітної плати від міністерства 93 122 грн за три місяці.