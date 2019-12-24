Милованов про свою зарплату в міністерстві: Неприйнятно маленька
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що його зарплата у міністерстві "неприйнятно маленька", а топ-керівник у Мінекономіки має отримувати від 5 до 10 тисяч доларів.
Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.
"Зарплата неприйнятно маленька. Не можна займатися самообманом: коли люди приймають рішення рівня дуже великого підприємства і ми їм платимо по 15 000-20 000 гривень, зрозуміло, що ми штовхаємо їх на корупцію. Або на некомпетентність", - сказав він.
На запитання, яку зарплатню повинен отримувати топ-керівник у Мінекономіки, Милованов відповів:
"Міністр - від 5 до 10 тисяч доларів".
Нагадаємо:
Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Милованову за листопад було запропоновано нарахувати премію в розмірі 1630% або 236 тисяч гривень. Видання також опублікувало начебто документ про погодження такого розміру премії.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов опублікував дані про нарахування йому заробітної плати від міністерства 93 122 грн за три місяці.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua