У Кабміні анонсували подальше зниження ціни на газ у лютому
Ціни на газ для українських споживачів у лютому можуть бути знову знижені.
Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
"Ми очікуємо, що позитивні тренди, які є на ринку, будуть продовжувати свою дію. Це означає, що ця нова формула нам дасть можливість ще раз, можливо, в позитивну сторону зменшення, переглянути ціни у лютому… У мене є впевненість, що у лютому ми можемо ще подивитись на певне зниження ціни на газ", - заявив міністр.
"Разом з тарифами на розподіл, транспортуванням та іншими націнками ціна газу залежно від облгазів буде становити 6-7 тис. грн за тисячу кубометрів", – сказав Оржель.
За його словами, якщо постачальник знайде газ дешевше, ніж у Нафтогазу, то він зможе закуповувати і продавати такий ресурс.
Оржель також додав, що зниження ціни на газ може вплинути на зниження тарифів на тепло.
Нагадуємо:
28 січня уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення.
Кабінет міністрів прив'язав ціну продажу "Нафтогазом України" природного газу населенню і теплокомуненерго до котирувань на нідерландському хабі TTF.
За задумом уряду, такий механізм в короткостроковій перспективі повинен сприяти зниженню цін на газ для населення.
Економічна правда
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