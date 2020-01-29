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У Кабміні анонсували подальше зниження ціни на газ у лютому

Середа, 29 січня 2020, 20:10
 

Ціни на газ для українських споживачів у лютому можуть бути знову знижені. 

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Ми очікуємо, що позитивні тренди, які є на ринку, будуть продовжувати свою дію. Це означає, що ця нова формула нам дасть можливість ще раз, можливо, в позитивну сторону зменшення, переглянути ціни у лютому… У мене є впевненість, що у лютому ми можемо ще подивитись на певне зниження ціни на газ", - заявив міністр.

"Разом з тарифами на розподіл, транспортуванням та іншими націнками ціна газу залежно від облгазів буде становити 6-7 тис. грн за тисячу кубометрів", – сказав Оржель.

За його словами, якщо постачальник знайде газ дешевше, ніж у Нафтогазу, то він зможе закуповувати і продавати такий ресурс.

Оржель також додав, що зниження ціни на газ може вплинути на зниження тарифів на тепло.

Нагадуємо:

28 січня уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення.

Кабінет міністрів прив'язав ціну продажу "Нафтогазом України" природного газу населенню і теплокомуненерго до котирувань на нідерландському хабі TTF.

За задумом уряду, такий механізм в короткостроковій перспективі повинен сприяти зниженню цін на газ для населення.

Економічна правда

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газ тарифи тепло Міненергетики

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