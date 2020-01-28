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Суд знову відмовився забрати "Дніпроавіа" у Коломойського і повернути державі

Вівторок, 28 січня 2020, 13:47
 

Фонд державного майна не домігся у суді повернення компанії "Дніпроавіа" у державну власність.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення Північного апеляційного суду від 23 січня.

Зазначається, що Північний апеляційний суд залишив без змін рішення Госпсуду Києва від 11.09.2019, яким Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову проти ТОВ "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.

Свій позов ФДМ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов'язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаякову систему і земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.

Також за оцінками ФДМ, "Галтера" з передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 року для відновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (в т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.

Нагадаємо:

Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до компанії "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.

"Дніпроавіа" здійснювала регулярні та чартерні авіарейси до країн Європи, Близького Сходу, СНД.

Фонд держмайна наприкінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій компанії ТОВ "Галтера".

У результаті авіакомпанією через "Галтеру" володіє група "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського.

Рішенням госпсуду за поданням Дніпропетровської обласної прокуратури 30 березня 2017 року вирішено 94,5% акцій ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" списати на користь держави.

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Дніпроавіа суд Коломойський

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