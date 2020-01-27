Полтава-Барселона: українські фермери відкрили прямий експорт равликів до ЄС

Ukrainian Snail Holding і Tante Snails здійснили перше пряме постачання равликів до Європейського Союзу шляхом Полтава-Барселона через польську митницю.

Про це повідомляє Ukrainian Snail Holding у Facebook.

"Більшість фермерів запевняють, що також займаються експортом равликів до Європи. На практиці треба було або робити величезний крюк через Прибалтику, або користуватися послугами іноземних посередників. Через неможливість продавати равлика напряму українські фермери втрачають кошти, адже кінцевий покупець платить вищу ціну за равлика перекупникам", - йдеться у повідомленні.

Фермери відкрили власний склад в Іспанії, для безпечної доставки туди українських равликів.

"Ми рік працювали над пошуком варіантів прямого експорту. На власному досвіді дізналися про багато підводних каменів та перешкод, але подолали всі юридичні та логістичні складнощі. Зокрема, ми відкрили власний склад в Іспанії, щоб допомогти українському равлиководу бути захищеним від шахраїв та мати постійний збут", - пояснюють фермери.

Нагадуємо, що за результатами січня-вересня 2019 року Україна збільшила експорт равликів до країн-членів Європейського Союзу у 2,7 раза порівняно з минулим роком - до 248 тонн.

Зазначається, що за два останні роки збільшилася кількість вітчизняних підприємств, які мають право поставляти равликову продукцію на ринок Європейського Союзу.

За результатами третього кварталу 2019-го року в Україні таке право отримали 17 підприємств. У 2018 році їх було всього 5.

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