Україна експортувала 248 тонн равликів — майже втричі більше ніж минулоріч

За результатами січня-вересня 2019 року Україна збільшила експорт равликів до країн-членів Європейського Союзу у 2,7 раза порівняно з минулим роком - до 248 тонн.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"За 9 місяців поточного року на європейський ринок було поставлено 248 тонн равликів українського виробництва, тоді як за весь минулий рік обсяг експорту цієї продукції до Євросоюзу склав 93 тонни", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що за два останні роки збільшилася кількість вітчизняних підприємств, які мають право поставляти равликову продукцію на ринок Європейського Союзу. За результатами третього кварталу в Україні таке право отримали 17 підприємств. У 2018 році їх було всього 5.

У географічному розподілі найбільше равликів було продано до Польщі – 44% (у натуральному вимірі) всіх поставок за січень-травень 2019 року, на загальну суму в 133 тис. дол США. Також частина продукції була реалізована до Чехії – 32% на суму 78 тис. дол США і Литви – 23% на суму 42 тис. дол США.

Нагадуємо, обсяги експорту українських товарів до країн ЄС за 10 місяців 2019 року склали 17,4 млрд дол, що на 6,1% більше, аніж в аналогічному періоді 2018 року.

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Економічна правда