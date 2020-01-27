Зеленський вивів Вітренка з наглядової ради "Укробронпрому"

Президент Володимир Зеленський своїм указом припинив повноваження члена наглядової ради "Укрборонпрому" Юрія Вітренка.

Про це йдеться в указі президента від 25 січня.

"Ще 15 січня цього року я формально звернувся до президента України з проханням припинити мої повноваження члена Наглядової ради "Укробронопром".

Це пов’язано передусім з моїми власними планами на майбутнє - що я можу, і що я хочу робити на тому якісному рівні, який я сам від себе вимагаю", - написав у Facebook Вітренко.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський призначив виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" у жовтні 2019 року.

У жовтні 2019 року президент підписав ще один указ про введення в наглядову раду "Укроборонпрому" помічника президента Андрія Єрмака і гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Економічна правда