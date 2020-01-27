Котирування нафти різко впали через коронавірус

Котирування нафти на світових ринках різко впали через побоювань щодо сповільнення росту світової економіки, викликаного поширенням нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що станом на 8:55 за Києвом ціна нафти марки Brent знизилась до 59,25 доларів за барель - це на два з чвертю відсотка менше за рівень закриття торгів у п’ятницю.

"Це мінімум за три місяці - востаннє ціна нижче 60 доларів за барель Brent фіксувалася 1 листопада 2019 року, але тоді котирування падали до 59,76 долара, нині вони є нижчими", - йдеться у повідомленні.

Раніше експерти попередили про падіння ціна на нафту через коронавірус. За їх словами, ситуація може розвиватися так само, як у випадку з епідемією атипової пневмонії в 2003 році. Тоді спричинена інфекцією паніка привела до скорочення кількості туристів в Азії та скасування більшої частини рейсів у деяких аеропортах.

Нагадуємо:

Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 2% на торгах 27 січня на тлі зростаючих побоювань поширення епідемії пневмонії.

Ціни на мідь і залізну руду падають через побоювання, що поширення нового типу коронавірусу вплине на економічне зростання.

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