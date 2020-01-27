Японський фондовий ринок відкрився падінням через коронавірус

Японський фондовий індекс Nikkei 225 втрачає 2% на торгах 27 січня на тлі зростаючих побоювань поширення епідемії пневмонії, що вже стала причиною не менше 80 смертей в Китаї.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Влада КНР продовжила на три дні офіційні вихідні з нагоди святкування Нового року за місячним календарем, щоб "скоротити масові скупчення людей" і "запобігти поширенню епідемії".

Таким чином, китайські ринки відновлять роботу лише 3 лютого, а не 30 січня, як планувалося спочатку.

Ринки Гонконгу і Південної Кореї також закриті 27 січня з нагоди Нового року за місячним календарем, австралійські ринки – з нагоди святкування Дня Австралії. Крім того, не працюють ринки Тайваню і Сінгапуру.

Економіка КНР вже почала відчувати на собі негативні наслідки: на перший день свят з нагоди Нового року за місячним календарем обсяг туризму в країні впав на 28,8%, повідомило міністерство транспорту Китаю.

"Найбільша проблема в тому, що економічний шок, який можуть відчути на собі величезний промисловий сектор і сфера споживання в КНР, миттєво почне позначатися на інших країнах, з огляду на сильні торгові і фінансові зв'язки, що утворилися при глобалізації", – цитує експерта MarketWatch.

В Японії дешевшають акції виробників електроніки і промислового устаткування. Вартість паперів Sony знизилася на 0,9%, Sharp - на 3,3%, Panasonic - на 1,3%, Fanuc - на 2,2%.

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