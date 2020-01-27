Курс валют: гривня відіграла падіння

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 19 копійок, встановивши його на 27 січня на рівні 24,33 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,84 (на 24 січня – 27,2 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 19 копійок, встановивши його на 24 січня на рівні 24,52 гривні за долар.

24 січня курс гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,48 гривні за долар.

Економічна правда