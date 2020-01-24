Скандальну "Трейд Коммодіті" визнано банкрутом 

21 січня Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті" та відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

Як повідомлялось раніше, 17 грудня Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС та залишив без змін ухвалу Госпсуду Дніпропетровської області від 24 липня якою в межах справи про визнання банкрутом ТОВ "Трейд Коммодіті" було затверджено реєстр вимог кредиторів, у т.ч. визнано вимоги фіскалів до боржника лише на 24,6 млн грн (6 черга) та відхилено вимоги на 500,6 млн грн.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції, що сума податкової заборгованості ТОВ "Трейд Коммодіті" на 500,6 млн грн "на час прийняття оскаржуваного рішення є неузгодженою, а тому підлягає відхиленню".

Нагадуємо:

Трейд Коммодіті підозрювали у участі в корупційній схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони.

Пізніше експертиза підтвердила розтрату 149 мільйонів гривень при закупівлі Міністерством оборони палива у фірми "Трейд Коммодіті".

11 жовтня 2017 року детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро також затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Пізніше суд заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в одеському банку "Південний".

Екс-нардеп Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський – "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

Також джерела повідомляли, що підозрювані посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" втекли.

11 липня 2018-го року директора компанії "Трейд Коммодіті" Вадима Майка та неформального керівника Володимира Гарькавого оголосили у міжнародний розшук.

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