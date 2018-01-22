Експертиза підтвердила розтрату 149 мільйонів "Трейд Коммодіті" - джерело
Експертиза підтвердила розтрату 149 мільйонів гривень при закупівлі Міністерством оборони палива у фірми "Трейд Коммодіті".
Про це повідомили джерела УП в прокуратурі.
За його словами, результати експертизи підтверджують завдані збитки.
"Підозрюваним готуються фінальні підозри", - відзначило джерело.
Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборонигенерал-лейтенанта Ігоря Павловського.
Згідно з повідомленням НАБУ, йдеться про корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України через компанію "Трейд коммодіті".
12 жовтня у Солом'янському райсуді Києва почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті.
Обвинувачення просило обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 75 мільйонів гривень. Однак Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський висловив готовність взяти Павловського на поруки.
Павловському було призначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.
Він не визнає свою причетність до корупційних схем.
16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро також затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.
Пізніше суд заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в одеському банку "Південний".
Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.
Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.
У той же час за даними джерел, підозрювані посадові особи товариства зобмеженою відповідальністю "Трейд Коммодіті" втекли.
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Економічна правда