1200 відділень за рік і кур’єри на скутерах — Нова пошта поділилася планами

У 2020 році компанія Нова пошта планує відкрити ще близько 1200 відділень, та закупити 100 електроскутерів для кур’єрів Києва, Львова та Одеси.

Про це повідомив директор компанії Олександр Бульба під час прес-конференції.

"Ми відкривалися в населених пунктах, де ще не були представлені, а також продовжували розвивати свою мережу відділень в містах-мільйонниках.

Перш за все відкривали відділення в житлових комплексах, торгових і торгово-розважальних центрах. Зараз працює вже 6050 відділень по всій країні. До кінця 2020 року плануємо відкрити ще приблизно 1200 відділень", - наголосив Бульба.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, в 2019-му році "Нова Пошта" подвоїла мережу — до 6000 відділень по всій країні. А кількість доставлених посилок і вантажів виросла на 22% у порівнянні з 2018 роком — більше 212 млн одиниць.

Також "Нова Пошта" прогнозує за підсумками 2020 року збільшення обсягу обслужених відправлень на 18-25% до показника 2019 року.

Крім того, за словами директора компанії, в планах - закупити 100 електроскутерів і роздати їх пішим кур'єрам в столиці, Львові та Одесі.

"Ми провели тест кур'єрської доставки з використанням електроскутерів. За підсумками цього тесту виявилося, що ні піший, ні автокур'єр не доставляють стільки відправлень за день, як кур'єр на електроскутері. Крім того, це дуже екологічний транспорт - наш маленький внесок в покращення екології країни" , - зазначив Бульба.

Нагадуємо, керівництво компанії "Нова Пошта" запланувало інвестиції у розвиток на 2020 рік в розмірі 100 мільйонів доларів.