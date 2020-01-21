Гендиректор "Борисполя" планує побудувати котеджі на заповідному острові у Києві – ЗМІ

Кооператив, який контролює ексзаступник голови КМДА та гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, планує побудувати на Жуковому острові два велетенські палаци з власними причалами та закриту базу відпочинку, при цьому будівництво приватних житлових будинків на острові заборонене.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Йдеться про 15 гектарів на Жуковому острові біля яхт-клубу та ресторанного комплексу "Маячок", які належать Рябікіну. "Совські ставки" - кооператив з орбіти гендиректора "Борисполя" - цю ділянку отримали безкоштовно у 2010 році.

Зазначається, що близько 10 га кооператив отримав у власність, ще 5 - в оренду на 5 років.

"З того часу уся активність обмежилась лише парканом уздовж території. І от у серпні 2019-го "Совські ставки" за заявою отримали від Департаменту містобудування та архітектури Києва містобудівні умови та обмеження для забудови ділянки", - йдеться у сюжеті.

Як зазначають журналісти Bihus.Info, у проєкті, який подано до КМДА, 15 гектарів на Жуковому острові поділено на три частини.

Одна з них - призначена під маєток з відкритим басейном, галявиною, господарськими і спортивними будівлями і власною причальною зоною.

"Друга - трохи менша за розміром, але теж зі спортивними та адміністративними будиночками та власним виходом до води. Поруч з ними - закрита база відпочинку зі спортивними майданчиками та причалом", - підкреслюють журналісти.

Водночас експерт з містобудування Георгій Могильний наголошує, що, відповідно до Генплану, земля на Жуковому острові передбачена під об'єкти рекреації, тому будівництво приватних котеджів - порушення законодавства.

Підкреслюється, що Рябікін відмовився відповідати на питання журналістів щодо планів на будівництво.

"Керівниця кооперативу Олена Коломієць також не дала жодних відповідей, натомість відправила писати листи на офіційну адресу кооперативу. Але там, замість "Совських ставків" розміщена підстанція", - йдеться у сюжеті.

Також повідомляється, що землю на Жуковому острові кооператив "Совські ставки" заклав двома частинами у банк - як заставу за чужі борги. Договори іпотеки підписали з банком "Кліринговий дім" Юліі Льовочкіної - сестри глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, а нині нардепа від "ОПЗЖ" Сергія Льовочкіна.

"Совські ставки" в іпотечних документах – поручитель. Тобто гроші в кредит сам кооператив не брав, а повертати борги має – якщо не грошима, то землею.

Причому один з договорів оформлено особисто на Павла Рябікіна. За 5 років основне зобов’язання у розмірі 1 мільйон 850 тисяч гривень гендиректор "Борисполя" так і не повернув, натомість у вересні 2019-го підписав додатковий документ на продовження строку договору. Більше того, згідно договору під заставою опиняться усі нові будинки, які потенційно можуть з’явитися на закладеній у банк ділянці", - зазначають журналісти.

Вони наголошують, що увесь процес із позичанням - найімовірніше, фікція, більше схожа на партнерство Рябікіна-Льовочкіних і схему захисту землі від прокуратури.

"Закладені у банк ділянки значно складніше повертати у власність міста навіть через суд. Це вже намагались зробити активісти та столична прокуратура, наголошуючи на незаконності передачі ділянки "Совським ставкам". Але суди слідчі програли.

Після нашого запиту щодо виданих у серпні документів, у прокуратурі Києва пообіцяли розібратися з видачею містобудівних документів влітку 2019-го", - йдеться у сюжеті.

Також повідомляється, що 12 грудня 2019 року депутати Київради проголосували за передачу ще 1,3 га компанії, пов'язаній з Рябікіним, - "Укррятвод". Ділянка знаходиться упритул до яхт-клубу та ресторану "Маячок", а з висоти помітно, що заїхати на ділянку можна з його території.

Зазначається, що фірмою керує Олена Коломоєць, а засновниця - Валерія Зінченко, яка є помічницею мера Києва Віталія Кличка. Батьки Валерії Зінченко - Євгеній і Лариса Горюшко - працювали помічниками Рябікіна у Раді, коли той був нардепом.