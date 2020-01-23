В Україні пенсіонерів на 2% більше, ніж офіційно працевлаштованих — Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики порахували, що в Україні пенсії отримує 27% населення при 25% найманих працівників, за яких сплачуються внески на постійній основі.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко під час круглого столу "Належне та ефективне державне регулювання трьох колон пенсійного забезпечення громадян України 2020".

"Наша солідарна система функціонує в складних демографічних умовах. Оскільки пенсії отримує 27% населення України при 25% найманих працівників, за яких сплачуються внески на постійній основі. Відповідно видатки пенсійного забезпечення склали у 2019 р. 11% ВВП.

У 2020 р. передбачається, що це складе 9,8% ВВП", - підкроеслила Ненюченко.

За її словами, співвідношення пенсій до заробітної плати за вирахуванням податків становить 35,1%.

Вона також повідомила, що середній розмір пенсій за рік зріс на 16,5% та станом на 1 січня становить 3083 гривні.

Нагадаємо:

З 10 січня 2020 року змінився порядок відбору банків на право виплати пенсій, грошової допомоги і зарплат працівникам бюджетних установ.

Економічна правда