Кабмін змінив порядок відбору банків для виплат пенсій і зарплат

З 10 січня 2020 року змінився порядок відбору банків на право виплати пенсій, грошової допомоги і зарплат працівникам бюджетних установ.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що для включення до переліку уповноважених банків, банк має надіслати Мінфіну інформацію:

Національного банку щодо відсутності застосування за останні шість місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;

щодо відсутності застосування до банку або до власників істотної участі, або до пов'язаних осіб банку протягом останніх 12 місяців санкцій Україною, іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС;

щодо переліку послуг і граничного значення їх показників, яких банк зобов'язується дотримуватися у разі набуття статусу уповноваженого банку.

На підставі надісланої банками інформації Мінфін формуватиме перелік уповноважених банків, який, у разі змін, щомісячно першого робочого дня буде публікуватись на сайті Міністерства фінансів.

"Уповноважені банки, які до дня набрання чинності постановою уряду були визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ і у тримісячний строк не забезпечили виконання вимог постанови уряду, припиняють виконання функцій уповноваженого банку", - йдеться у повідомленні.

Кінцевий термін подання інформації для уповноваженого банку - до 10 квітня 2020 року, для банку, який має намір стати уповноваженим, - до 31 січня 2020 року (у подальшому до останнього робочого дня місяця).

Економічна правда