Гончарук розповів, кому ще надаватимуть "інвестиційних нянь"

Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук під час Українського сніданку у Давосі.

"Investment nanny - це не тому, що ми думаємо, що з нашими інвесторами потрібно няньчитись. Це тому, що ми хочемо, щоб інвестор відчував себе важливим, відчував турботу з боку держави уже зараз.

Це стосується не лише тих інвесторів, які прийдуть. Це стосується і того бізнесу, який уже зараз працює в Україні", - розповів прем'єр.

За його словами, ідея "інвестиційних нянь" передбачає, що з великими інвесторами держава розвиватиме індивідуальний підхід, щоб полегшити їм процес інвестицій.