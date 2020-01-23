Гончарук розповів, кому ще надаватимуть "інвестиційних нянь"
Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.
Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук під час Українського сніданку у Давосі.
"Investment nanny - це не тому, що ми думаємо, що з нашими інвесторами потрібно няньчитись. Це тому, що ми хочемо, щоб інвестор відчував себе важливим, відчував турботу з боку держави уже зараз.
Це стосується не лише тих інвесторів, які прийдуть. Це стосується і того бізнесу, який уже зараз працює в Україні", - розповів прем'єр.
За його словами, ідея "інвестиційних нянь" передбачає, що з великими інвесторами держава розвиватиме індивідуальний підхід, щоб полегшити їм процес інвестицій.
Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.
Економічна правда
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