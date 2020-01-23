Всі розділи
Укр / Рус

Прем’єр про трудовий кодекс: в Україні зараз простіше розлучитися, ніж звільнитися

Четвер, 23 січня 2020, 10:23
 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, заявив, що потрібно екстремально  спростити умови працевлаштування, і створити систему за якою громадяни зможуть регулювати трудові відносини без примусу держави.

Про це він заявив під час Українського сніданку в Давосі.

"Потрібно екстремально спростити умови працевлаштування, тому що (це жарт, який я люблю повторювати) в Україні зараз іноді простіше розлучитися ніж звільнитися з роботи. Це диспропорція якоїне має бути.

Нам потрібно будувати систему, де люди зможуть домовлятися між собою без примусу державу, і державу використовувати виключно у вигляді арбітра", - підкреслив Гончарук.

Знати більше: Новий Трудовий кодекс: звільнення по-новому, регулювання фрілансерів і відносини за договором

Нагадуємо:

27 грудня уряд схвалив законопроєкт про працю, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука він передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників.

"Закон вступить в силу за 6 місяців після розгляду та ухвалення парламентом. Ще протягом року буде діяти так званий перехідний період. За цей час відбудеться адаптація трудових відносин і кадрових документів до нововведень.

Законопроект планується розглядати в парламенті пакетом з іншими законопроектами які впливають на ринок праці та трудові відносини. Такі як "про страйк", "про профспілки", тощо", - написав Гончарук.

23 грудня міністерство економіки оприлюднило статтю майбутнього трудового кодексу у якій визначаються трудові відносини, у нинішньому законодавстві такий пункт відсутній. Нововведення можуть вплинути на легальність айтішників, які працевлаштовані як ФОПи.

Нещодавно Міністр економіки Тимофій Милованов пояснив, що у законопроєкті "Про працю" йдеться про можливість звільняти працівника за ініціативою роботодавця, але не йде мова, що це має відбутися без пояснення причин.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Давос Гончарук

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Інвесторам, які вкладуть у приватизацію більше 10 мільйонів доларів, надаватимуть податкові канікули — Зеленський 22 січня 2020, 18:37
Зеленський провів першу зустріч у Давосі 22 січня 2020, 17:22
Давоський форум-2020: хто приїде і що обговорюватимуть 20 січня 2020, 13:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!