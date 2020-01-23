Прем’єр про трудовий кодекс: в Україні зараз простіше розлучитися, ніж звільнитися
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, заявив, що потрібно екстремально спростити умови працевлаштування, і створити систему за якою громадяни зможуть регулювати трудові відносини без примусу держави.
Про це він заявив під час Українського сніданку в Давосі.
"Потрібно екстремально спростити умови працевлаштування, тому що (це жарт, який я люблю повторювати) в Україні зараз іноді простіше розлучитися ніж звільнитися з роботи. Це диспропорція якоїне має бути.
Нам потрібно будувати систему, де люди зможуть домовлятися між собою без примусу державу, і державу використовувати виключно у вигляді арбітра", - підкреслив Гончарук.
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Нагадуємо:
27 грудня уряд схвалив законопроєкт про працю, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука він передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників.
"Закон вступить в силу за 6 місяців після розгляду та ухвалення парламентом. Ще протягом року буде діяти так званий перехідний період. За цей час відбудеться адаптація трудових відносин і кадрових документів до нововведень.
Законопроект планується розглядати в парламенті пакетом з іншими законопроектами які впливають на ринок праці та трудові відносини. Такі як "про страйк", "про профспілки", тощо", - написав Гончарук.
23 грудня міністерство економіки оприлюднило статтю майбутнього трудового кодексу у якій визначаються трудові відносини, у нинішньому законодавстві такий пункт відсутній. Нововведення можуть вплинути на легальність айтішників, які працевлаштовані як ФОПи.
Нещодавно Міністр економіки Тимофій Милованов пояснив, що у законопроєкті "Про працю" йдеться про можливість звільняти працівника за ініціативою роботодавця, але не йде мова, що це має відбутися без пояснення причин.
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